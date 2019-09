“Donne in Opera”: le creazioni delle imprenditrici della Tuscia sfilano al Teatro dell’Unione

loading...

NewTuscia – VITERBO – Il palco del Teatro dell’Unione di Viterbo ospiterà sabato 21 settembre la quinta edizione di “Donne in Opera“, la serata celebrativa organizzata dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Viterbo, con il patrocinio del Comune di Viterbo.

La manifestazione propone, come di consueto, un programma molto ricco in cui le protagoniste assolute saranno le donne e in particolare le imprenditrici, che vedranno sfilare le loro creazioni di moda e artigianato artistico: Artmerlino, Capodimonte; Cinzia Chiulli Percorsi artistici, Viterbo; Daniela Lai, Viterbo; Italia Garipoli, Tre Croci di Vetralla; Istituto di Moda Fotu, Viterbo; La Temporada di Chiara Sartori, Sutri; LeS di Leoni Sara, di Cura di Vetralla; Merinda Spose, Cura di Vetralla; O.B.B. di Roberta Pietrini, Viterbo; Ricci Sposo, Cura di Vetralla; Sartoria Cavour, Viterbo; Segnali di Moda, Tuscania

La serata – presentata dall’attrice Laura Leo e moderata da Serenella Papalini, presidente del Comitato per la Promozione Imprenditoria Femminile – sarà inframmezzata da contributi, testimonianze e interventi musicali.

La sfilata di moda è curata da Background Academy mentre trucco e acconciature delle modelle sono di Centro Estetico Sharj di Natascia Uggeri, Estetica Chiara di Chiara Cenci, Compagnia della Bellezza di Letizia Segatori, Tagli & Dettagli di Alessia Achilli.

L’ingresso all’evento è libero, su prenotazione presso il botteghino del Teatro dell’Unione.