Circuito di Viterbo, 1.3 km di adrenalina pura

NewTuscia – Viterbo, la famosa ‘città del Papi’, una tra i paesi più belli del Lazio conosciuta e apprezzata per il suo meraviglioso centro storico e i quartieri medievali che lo circondano, addirittura classificato come il più esteso di tutta l’Europa.

Viterbo ha un valore aggiunto, unisce storia e tant a bellezza, ma apprezzata non solo per i suoi monumenti, siti archeologici e zone termali. Si tratta di una città che offre mille opportunità, infatti proprio qui nasce il circuito internazionale di Viterbo. Conosciuto per le numerose competizioni non solo Regionali ma persino Nazionali, ospitando eventi davvero unici, come per esempio il Campionato mondiale di Supermoto, che nel 2009 l’ha vista protagonista come prima tappa mondiale. Inoltre, ospita persino il campionato mondiale di Karting. Una specialità dell’automobilismo non solo agonistico ma anche amatoriale per giovani e giovanissimi.

Una pista polivalente gettonata dai tanti appassionati di motori soprattutto per le caratteristiche strutturali che ne fanno uno dei circuiti Italiani più entusiasmanti. Infatti, la pista di Viterbo si distingue per le sue ottime qualità di asfalto, perfetta soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo straordinario mondo. Aperto al pubblico che vuole provare per la prima volta un’esperienza unica con delle supercar di fama mondiale come Ferrari e Lamborghini, macchine uniche finalmente alla portata di tutti.

Oggi è possibile passare un’intera giornata all’insegna del divertimento guidando la vostra macchina dei sogni in uno dei circuiti più sicuri che esistano, con auto incredibili. Affiancati da esperti che renderanno questa esperienza indimenticabile. Una pista che non eccelle per grandi velocità ma che mette alla prova persino piloti di alto livello. I suoi tratti distintivi sono le curve veloci in salita, insieme a quelle in successione con cambio di direzione conosciute come “chiocciola”, che rendono incredibilmente interessante ed elettrizzante questa pista, tra accelerate e frenate potenti.

Il circuito di Viterbo vi regalerà tante emozioni, 1.3 km di adrenalina pura, con ben 16 curve e due lunghi rettilinei. Una pista dove potrete vivere il vostro sogno più grande scegliendo tra macchine davvero esclusive a disposizione per voi. Capirete finalmente cosa significa guidare in una vera pista e quella di Viterbo è di certo una delle migliori per vivere la vostra prima incredibile esperienza.

L’impianto dispone anche di numerosi servizi per rendere la vostra giornata ancora più piacevole. Con un’area paddock, area parcheggi completamente asfaltate e recintate per un totale di circa 20000 mq. Terrazza panoramica, tribune, infine un sistema d’illuminazione che consente un’ottima visuale anche notturna.