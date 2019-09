Campionato di Mini Challenge Italia Pro ancora a Gustavo Sandrucci: i complimenti di Battistoni (Fi)

loading...

NewTuscia – VITERBO – “Continuano i successi per Gustavo Sandrucci che, per il terzo anno consecutivo, ha vinto il campionato di Mini Challenge Italia Pro.

Sul tracciato di Vallelunga, infatti, non ha mai perso la sua posizione ed ha conquistato una doppietta ed il podio.

Siamo in molti ad essere orgogliosi del campione viterbese che non smette di far sognare i suoi fan con performance straordinarie. A lui e al suo team le mie congratulazioni e l’augurio di poterlo vedere sempre in vetta”.

Così, in una nota, il Senatore Francesco Battistoni.