Rivincita, Giorgione torna in città

loading...

Il cuoco parteciperà ad un atteso cooking show che si terrà alle 20 al Giardino dei Semplici di Palazzo dei Priori

NewTuscia – NARNI – Grande attesa per l’arrivo in città di Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come Giorgione, protagonista del famoso programma di Gambero Rosso Channel “Giorgione Orto e Cucina”. Per il cuoco è la quarta partecipazione alla Corsa all’Anello, si tratta quindi di un gradito ritorno per partecipare ad un evento diverso però dal solito.

COOKING SHOW – Giorgione sarà protagonista infatti di “Uno chef alla tavola di Mastro Martino da Como”, cooking show, disfida a colpi di mestolo e degustazione finale che si terrà domani sera, 15 settembre, alle 20 al Giardino dei Semplici di Palazzo dei Priori. Giorgione, cuoco moderno, reinterpreterà per l’occasione le pietanze medievali di Mastro Martino, famoso cuoco medievale, in modo contemporaneo. Verrà illustrata la preparazione, sia a parole che con qualche spunto pratico. Il pubblico sarà chiamato a votare, degustando le varie pietanze, tra la versione medievale e quella moderna, incoronando alla fine, con un serto di alloro, il vincitore della gara culinaria. Il menù prevede carbonata (pancetta salata), ambrogino di pollo (pollo alla frutta secca), herbolata (torta alle erbe) e pere al vino greco (pere sciroppate speziate).

LE PAROLE DI GIORGIONE – “Sono molto contento – ha commentato Giorgione – di tornare a Narni che è la mia città di adozione. Da voi mi sento a casa perché ho sempre ricevuto tanto affetto e calore in tutti i terzieri. Non mi sono mai sentito ospite, ma un contradaiolo, ovviamente ‘super partes’. Ho amici in tutti i terzieri con i quali si è instaurato un bel rapporto e che spesso mi vengono a trovare. Sono senza divisa, per così dire, e tifo per tutti perché voglio bene a tutti. La cosa che più mi affascina della Corsa all’Anello è lo spirito di collaborazione e la volontà di lavorare tutti per un unico obiettivo. Ed io sono contento di far parte di tutto ciò”.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il ristorante Hora Media, chef Simone Piacenti e Azienda Agricola Marchesi Ruffo della Scaletta. I posti sono limitati (massimo 40 persone) ed è obbligatoria la prenotazione al numero 340.1580325.

Associazione Corsa all’Anello