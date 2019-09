Le dichiarazioni di mister Lopez alla vigilia della gara contro il Catania

loading...

NewTuscia – VITERBO – “La partita l’abbiamo preparata nel migliore dei modi, come abbiamo fatto per le altre tre precedenti gare. Sappiamo che non abbiamo fatto bene nel primo tempo contro il Picerno, ma dobbiamo ripartire dalla prestazione messa in campo domenica scorsa nella ripresa. Siamo una squadra giovane che schiera molti under, ma andremo a giocare con le nostre caratteristiche, che sono quelle dell’intensità e dell’aggressività.

Ci troveremo davanti a una squadra che è tra le favorite per la promozione, ma come abbiamo fatto altre volte andiamo lì per provare a vincere. Per quasi tutta la settimana abbiamo avuto problemi fisici con alcuni giocatori indisponibili, perciò valuteremo tra oggi e domani se schierarli o meno”.

Elenco convocati: Antezza, Atanasov, Besea, Bianchi, Bezziccheri, Biggeri, Errico, De Falco, De Giorgi, Markic, Maraolo, Milillo, Molinaro, Pacilli, Ricci, Svidercoschi, Tounkara, Vitali, Volpe, Urso.

