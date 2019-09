loading...

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Concerto della Banda dell’Aeronautica Militare sabato nella Cattedrale di Orte per l’anniversario del conferimento della cittadinanza onoraria al Centro Logistico realizzato nel 1930 dal gen. Angelo Giuseppe Manni.

Il colonnello Pasquale Giulio Stasolla comandante del Centro Logistico Munizionamento e Armamento – Aeronautica Militare di Orte ha organizzato per sabato 14 settembre, alle ore 18,30 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta un Concerto che verrà eseguito dalla prestigiosa Banda Musicale dell’Aeronautica Militare.

Con questo evento il Comandante, con il personale militare e civile del Centro logistico dell’Arma Aeronautica, intende ricordare l’anno trascorso e ringraziare il comune di Orte per il conferimento della Cittadinanza onoraria all’importante struttura logistica operante nel territorio comunale.

In origine la localizzazione e la realizzazione dell’ 11* Deposito Centrale di Orte era stata fortemente voluta tra il 1929 e il 1932 dal generale Giuseppe Angelo Manni nato a Orte nel 1881, Pioniere del volo in Italia, Direttore del Demanio Aeronautico, nel 1932 Sottocapo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica e primo direttore della Rivista Aeronautica, nonché presidente dell’ ONFA, organizzazione nazionale per l’assistenza ai figli dei Caduti dell’ Arma Aeronautica.

Ricordiamo che dall’aprile del 2016, presso la struttura logistica di Orte e’ stato costituito il nuovo Centro Logistico Munizionamento e Armamento (Ce.Lo.M.A.). La creazione del nuovo Centro, posto alle dipendenze della 2^ Divisione del Comando Logistico, rientra nella riorganizzazione dei Reparti dell’A.M., finalizzata a razionalizzare ed ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, standardizzandone le strutture organiche.

Leggiamo nel sito Dell’ Arma Aeronautica che il Reparto di Orte è nato dalla contestuale riorganizzazione dell’11° Deposito Centrale. Nell’aprile del 2016 presso il sedime di Orte e’ stato costituito il nuovo Centro Logistico Munizionamento e Armamento (Ce.Lo.M.A.). La creazione del nuovo Centro, posto alle dipendenze della 2^ Divisione del Comando Logistico, rientra nella riorganizzazione in atto dei Reparti dell’A.M., finalizzata a razionalizzare ed ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, standardizzandone le strutture organiche. Il Reparto nasce dalla contestuale riorganizzazione dell’11° Deposito Centrale e dalla soppressione del 112° e del 114° Deposito Sussidiaro di Sanguinetto (VR) e Francavilla Fontana (BR).

La missione assegnata al Ce.Lo.M.A., nell’ampliare i compiti previsti per l’ex Deposito Centrale ed i suoi Sussidiari, affida al nuovo Centro Logistico un ruolo centrale in ambito A.M. nei processi di approvvigionamento, rifornimento, gestione ed alienazione dell’armamento aereo e terrestre, di cui il Ce.Lo.M.A. Assicura anche il necessario supporto tecnico e manutentivo.