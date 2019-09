Viterbo, Rugby, “Torneo del Capitano”. Sabato 14 alle ore 15

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Una festa per Domenico e Eraldo. Sabato 14 esordio stagionale per la Union Viterbo nell’edizione numero 14 del Torneo del Capitano. Appuntamento ormai tradizionale del precampionato viterbese, dedicato alla memoria di due simboli del club: Domenico Gasparini, capitano della Union scomparso in un drammatico incidente stradale e Eraldo Gabrielli, prima giocatore, poi allenatore e dirigente neroverde.

Quattro le squadre in campo, oltre ai padroni di casa: Civita Castellana, Montevirginio (inserite nel girone laziale di C1, la Union è finita in quello umbro – tosco – sardo) e Us Roma, neo promossa in serie B. Via alle 15 con la prima semifinale. Calcio d’inizio della finale previsto per le 18.

Per gli uomini del neo tecnico Michele Belli si tratterà del primo test a meno 40 giorni dalla prima (il campionato partirà il 20 ottobre) con il Gispi Prato, atto iniziale di una stagione che parte con l’obiettivo dichiarato di tornare nella serie cadetta dopo il secondo posto di maggio e tre anni di serie C.

Per un volta però, gioco e risultati non conteranno: “Ricordiamo due pilastri del nostro club che hanno saputo interpretare, trasmettere e applicare nella vita di tutti i giorni l’insegnamento del rugby. È un tradizione che va avanti da 15 anni e che accompagnerà ogni inizio d’anno sportivo, perché tutti quelli che mettono piede sul campo possano conoscere e prendere ispirazione”.

Dopo il Torneo via alla festa con la seconda edizione del “Rockabilly fest”. Musica, dj set, stand gastronomici e divertimento. Ingresso gratuito, apertura dei cancelli ore 19.