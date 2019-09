Tre giornate dedicate al vintage con il Booper Swing’n’Roll Fest

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Booper Swing’n’Roll Fest arriva a Tarquinia con un weekend intenso, tre giornate dedicate al vintage con un programma variegato che non mancherà di accendere l’entusiasmo di chi si troverà a passeggiare verso l’Alberata Dante Alighieri.

E già la prima serata di venerdì 13 settembre promette scintille. Già dal pomeriggio, a partire dalle 17, stand aperti per iniziare a respirare il clima della Swing Era: mercatini tematici, street food, allestimenti e scenografie – realizzate in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia – auto e moto d’epoca in giro per il centro storico della città per riscaldare il clima in vista della serata.

Perché con lo scendere della sera la vera protagonista diventa la musica, e la scena sarà tutta per gli Henzapoppin’sChoo-Choo Train, band guidata dalla cantante Enza Henzapoppin Cortese che in pochi anni si è fatta notare nel panorama musicale romano, suonando con successo nei locali più quotati ed essendo invitata a partecipare a eventi e festival dedicati alla musica Jazz da ballo e da ascolto. Il tutto, con particolare attenzione dedicata al mondo dei balli swing – dal Lindy Hop al Charleston, allo Shag, al Balboa – che ne ha fatto una delle band beniamine dei ballerini, a Roma e in varie città d’Italia. Non solo: perché al termine della loro esibizione, spazio al djset con Suze Creamcheese.

Un grande avvio, in attesa di un sabato sera sulle note di GREG and the Rockin’ Revenge e, a seguire, il djset curato da Marco Contestabile.

Booper – Swing’n’Roll Fest è organizzato da Stazione Musica con il patrocinio del Comune di Tarquinia ed è in programma all’Alberata Dante Alighieri il 13, 14 e 15 settembre 2019.