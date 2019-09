Nel fine settimana Celleno si trasforma nella capitale degli artisti di strada

loading...

NewTuscia – BAGNOREGIO – Iniziato il conto alla rovescia per la quinta edizione del “Teverina Buskers”, il Festival internazionale degli Artisti di Strada in programma dal 13 al 15 settembre a Celleno, a m età strada tra Viterbo e Civita di Bagnoregio. Giocolieri, clown, trapeziste, acrobati, street band e truccabimbi si alterneranno nei numerosi palchi allestiti per l’occasione nel borgo fantasma di Celleno in una magica atmosfera che ipnotizzerà adulti e bambini.

Dopo l’anteprima del venerdì con inizio alle 19, sabato e domenica a partire dalle ore 17 e fino a tarda notte si esibiranno gli artisti: Ete Clown, Teatro Alpargata, Guglielmo Bartoli, Mario Levis, Silvia Martini, Mr. Bang, Cie. Soralino, Samaky, C.a.o.s., Aspettando Godot Band, Filuccio e Fattacci, La Llave, Fausto Barile, Circo Patafisico, Le Kimerae, Duolinda, Paola Lunaif. Inoltre non mancheranno workshop e laboratori per bambini e adulti, espositori di artigianato locale e street food.

Il Teverina Buskers è organizzato da “Il Circo Verde” con la direzione artistica di Simone Romanò e il patrocinio del Comune di Celleno e il sostegno della Regione Lazio.

Ingresso libero

Questo il programma della manifestazione:

VENERDI 13 SETTEMBRE

dalle ore 19.00 apertura MERCATO ARTIGIANALE, BAR, STREET FOOD

ore 20.30 – BAR SAN ROCCO – ETE CLOWN in “Il mio cuore per te”

ore 21.30 – PIAZZA CASTELLO – ANTEPRIMA TEVERINA BUSKERS – C.A.B.A.R.È.

Spettacolo di presentazione con tutti gli artisti del Festival

SABATO 14 SETTEMBRE

AREA BIMBI – CHIESA SAN ROCCO

ore 17.00 – TEATRO ALPARGATA – “Juancito y María…otra vez” –Teatro delle marionette

ore 17.30 – ETE CLOWN – “Il mio cuore per te”

PONTE CELLENO VECCHIO

ore 18.00 – GUGLIELMO BARTOLI – “Il Banditore”

POSTAZIONE PIAZZA PIRATA

dalle ore 18.30 in poi – SPETTACOLI PIRATA

POSTAZIONE CASTELLO

ore 19.00 – Special Guest

ore 20.00 – MARIO LEVIS – “Hanger”

ore 21.15 – SILVIA MARTINI – “Happy Hoop”

ore 22.30 – MR.BANG – “Sensation”

ore 23.45 – CIE. SORALINO – “Inbox”

POSTAZIONE ARCHETTO

ore 18.30 – SAMAKI – “Ragazza Confusa”

ore 19.45 – C.A.O.S. – “Flavio ed Isabella”

ore 21.00 – ETE CLOWN – “Il mio cuore per te”

ore 21.45 – SAMAKI – “Ragazza Confusa”

ore 22.45 – C.A.O.S. – “Flavio ed Isabella”

POSTAZIONE MUSICALE OSTERIA DEL BORGO

ore 19.30 – ASPETTANDO GODOT BAND

ore 20.45 – FILUCCIO & FATTACCI

ore 22.00 – ASPETTANDO GODOT BAND

ore 23.15 – FILUCCIO & FATTACCI

ore 00.30 – LA LLAVE

POSTAZIONE ALBERELLO

ore 19:15, 20.15, 21.30, 22.45 – FAUSTO BARILE con “Il Teatro Dentro”

POSTAZIONE PERFORMANCE – PASSEGGIATA

– dalle 17.00 – Laboratorio di Trampoli con Paola Lunaif

dalle 19.30 Performance con :

– CIRCO PATAFISICO in “Invisible Experiment Vol.II – Indian Summer”

– LE KIMERAE in “Anatomia dell’Incognito”

DOMENICA 15 SETTEMBRE

AREA BIMBI – CHIESA SAN ROCCO

ore 15.30 – TEATRO ALPARGATA – “Juancito y María…otra vez” –

Teatro delle marionette

ore 16.15 – ETE CLOWN – “Il mio cuore per te”

PONTE CELLENO VECCHIO

ore 17.00 – GUGLIELMO BARTOLI – “Il Banditore”

POSTAZIONE PIAZZA PIRATA

dalle ore 17.30 in poi – SPETTACOLI PIRATA

POSTAZIONE CASTELLO

ore 18.00 – Special Guest

ore 19.15 – DUOLINDA – “La dama demodè”

ore 20.30 – CIE. SORALINO – “Inbox”

ore 21.45 – MR.BANG – “Sensation”

POSTAZIONE ARCHETTO

ore 17.15 – SAMAKI – “Ragazza Confusa”

ore 18.15 – C.A.O.S. – “Flavio ed Isabella”

ore 19.30– ETE CLOWN – “Il mio cuore per te”

ore 20.15 – SAMAKI – “Ragazza Confusa”

ore 21.15 – C.A.O.S. – “Flavio ed Isabella”

MUSICALE OSTERIA DEL BORGO

ore 17.30 – FILUCCIO & FATTACCI

ore 18.30 – ASPETTANDO GODOT BAND

ore 20.00 – FILUCCIO & FATTACCI

ore 21.15 – ASPETTANDO GODOT BAND

ore 22.30 – FILUCCIO & FATTACCI

POSTAZIONE ALBERELLO

ore 17.15, 18.15, 19.30, 20.45 – FAUSTO BARILE con “Il Teatro Dentro”

POSTAZIONE PERFORMANCE – PASSEGGIATA

dalle 16.00 – Laboratorio di Trampoli con PAOLA LUNAIF

dalle 18.00 – Performance con:

– CIRCO PATAFISICO in “Invisible Experiment Vol.II – Indian Summer”

– LE KIMERAE in “Anatomia dell’Incognito”

Info: www.teverinabuskers.it – www.facebook.com/teverinabuskers