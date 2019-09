L’UGL Sanità al tavolo del 17 settembre presso il ministero della Salute per il rinnovo del CCNL Sanità privata

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Rinnovo CCNL Sanità privata. Il 17 settembre previsto tavolo di confronto per il rinnovo presso il Ministero della Salute, il commento del Segretario nazionale Gianluca Giuliano (UGL): “Ultima possibilità per evitare lo sciopero nazionale del 20 settembre in caso di mancato sblocco della vertenza sul rinnovo”

Le parole del Segretario Nazionale Gianluca Giuliano in merito alla partecipazione dell’UGL Sanità al tavolo di confronto del 17 settembre per il rinnovo di contratto della sanità privata: “Come Organizzazione Sindacale firmataria per stipula del CCNL Aiop Aris la convocazione al tavolo del 17 settembre voluto dal nuovo Ministro Speranza era un atto atteso. Siamo soddisfatti di poter rappresentare al meglio gli interessi di tutti i lavoratori che ripongono in noi la loro fiducia per sbloccare una trattativa ferma ormai da troppo tempo”

“Quella del 17 settembre sarà l’ultima occasione per dare seguito alle tante parole su un rinnovo che definire dovuto è riduttivo. Per quanto ci riguarda, se non ci saranno impegni concreti per il superamento dello stallo, sarà confermato lo sciopero nazionale del 20 settembre di tutto il personale non medico dipendente delle strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie associate all’Aiop e all’Aris, nonché di tutte le aziende che applicano i CCNL Aiop e Aris”