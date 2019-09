Francigena 3: un nuovo Gruppo Scout nel territorio della bassa Tuscia

loading...

NewTuscia – In esito ad un importante impegno del Comitato dell’AGESCI Zona Tuscia (il coordinamento dei Gruppi scout Agesci della provincia di Viterbo), che ha cercato negli abitanti di Nepi, Sutri e Ronciglione adulti interessati alla proposta scout e disponibili alla chiamata al servizio, nell’ottica di rendere il territorio un posto migliore, potendo quindi offrire una proposta educativa per i più giovani della bassa Tuscia, si è radunato un gruppo di adulti diversi per vissuto, provenienza, età e competenze, che ha dato vita alla Comunità Capi del Gruppo Francigena 3.

Il tutto è avvenuto in piena sintonia con le comunità ecclesiali di Nepi, Sutri e Ronciglione che desideravano offrire ai giovani la proposta dello scautismo, e della Diocesi di Civita Castellana con il diretto interessamento del Vescovo, don Romano Rossi.

È bene precisare che le differenze dei singoli membri della Comunità Capi non può che portare una ricchezza di conoscenze davvero utile all’interno del gruppo.

Dalle prossime settimane inizieranno infatti le attività scout 2019/2020 per i bambini e le bambine, a partire dalla seconda/terza elementare.

Pertanto vi invitiamo a partecipare ad un incontro ad hoc per i genitori, SABATO 21 SETTEMBRE 2019 alle h.16:00 a Nepi, in via Ettore Lucchesi, presso la Parrocchia della Santa Famiglia.

Sarà l’occasione per conoscerci meglio, presenteremo la proposta scout e le attività, il calendario degli incontri e saremo disponibili per ogni chiarimento inerente le attività e lo scautismo in generale.

Vi chiediamo di diffondere il più possibile questo invito, in modo da ampliare il gruppo e poter realizzare cose sempre migliori che ci possano indicare che un altro modo di vita è possibile.

L’Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta più di 180.000 soci in Italia, è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattati alla realtà sociale del nostro tempo.

La proposta educativa scout, da più di cento anni, si basa su metodi educativi in continua progressione, rivolti ai ragazzi ed alle ragazze divisi per fasce di età, affinché ciascuno possa crescere e formarsi secondo le proprie specifiche esigenze.

Vi aspettiamo, quindi, Sabato 21 settembre alle ore 16:00, presso la Parrocchia della Santa Famiglia a Nepi!

Inizia con noi questa avventura!

Buona Caccia e buona Strada

La Comunità Capi del Gruppo Scout AGESCI Francigena 3