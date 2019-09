Emergenza antincendio in attività a rischio elevato, il 18 settembre al via un corso apposito

loading...

NewTuscia – VITERBO – Si svolgerà il 18 settembre prossimo, nella sala corsi di Confartigianato in via Garbini 29/G a Viterbo, il corso per addetti alle emergenze antincendio in attività a rischio elevato per aziende e operatori della sicurezza nelle manifestazioni di pubblico spettacolo.

Il decreto legislativo nr. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici.

Il corso antincendio rischio elevato fornisce la formazione obbligatoria per gli addetti alle emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di emergenza, in aziende il cui rischio incendio sia definito elevato dalla valutazione dei rischi. Il corso teorico e pratico, organizzato dall’area Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo, rispetta quanto previsto dalla normativa vigente per ciò che concerne i contenuti minimi essenziali, e garantisce un’ottima preparazione delle squadre di emergenza.

Confartigianato informa, inoltre, che questo percorso formativo è rivolto anche a tutti coloro che organizzano manifestazioni pubbliche (Comuni, aziende, eventi, scuole, sagre, associazioni, proloco, enti privati, manifestazioni di pubblico spettacolo, ecc.) e che nelle suddette manifestazioni svolgono il ruolo di operatori di sicurezza. Il corso fornisce loro le conoscenze trasversali base su norme e comportamenti degli operatori impegnati in servizi di sicurezza integrata.

Il corso antincendio rischio elevato fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento e da all’accesso all’esame finale per il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica.

A seguito della partecipazione al percorso formativo, sarà possibile acquisire anche l’idoneità tecnica tramite l’accesso all’esame finale da effettuarsi presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ente preposto che all’accertamento per il rilascio dell’ulteriore attestato di suddetta idoneità tecnica, da unire all’attestato di formazione obbligatorio rilasciato dalla Confartigianato Imprese di Viterbo.

La partecipazione al corso sarà a numero chiuso. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si invitano gli interessati a prendere contatto con l’ufficio Ambiente e Sicurezza ai numeri 0761-337942/12.