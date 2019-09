Coordinamento romano di Forza Italia si riunisce oggi a Roma per discutere del rilancio del partito

loading...

NewTuscia – ROMA – E’ l’ora del rilancio di Forza Italia sia a livello nazionale che locale ed è in questa consapevolezza che il coordinatore di Forza Italia Davide Bordoni ha convocato oggi a Roma il coordinamento romano del partito alla presenza anche dei parlamentari Annagrazia Calabria, Renata Polverini, Andrea Ruggieri e Francesco Giro.

Questa estate ha portato un cambiamento politico tanto repentino quanto radicale tale da produrre un mutamento che rimette in discussione tutto il Centrodestra e il suo ruolo che torna ad essere centrale. Un errore di calcolo politico da parte della Lega di Salvini ha di fatto consegnato il Paese al Pd. Questo offre un largo spazio di manovra a Forza Italia a patto di non cercare la sponda in quel fronte sovranista che ha mostrato tutti i suoi limiti. Il coordinamento cittadino ha ribadito l’importanza di strutturale il partito partendo dal territorio dove i coordiantori municipali hanno decisamente più importanza di molte altre cariche in forza di un vero principio di sussidiarietà su cui il movimento deve poter contare per rilanciare Roma e il suo ruolo nazionale. La posizione di Forza Italia è di Opposizione a questo governo Pd-M5s ma critica anche nei confronti delle politiche di assistenzialismo avallate dalla Lega per sopravvivere nel precedente Esecutivo.

Chi cerca nel territorio romano, in forte difficoltà dopo tre anni di non governo Raggi, una risposta moderata e liberale troverà in Forza Italia il migliore interlocutore in questa stagione di riorganizzazione e rilancio del centrodestra. Alla riunione sono intervenuti anche i consiglieri di municipio Di Tursi (II municipio), Toti (VII municipio), Foglio (VIII), Mocci (XV municipio)