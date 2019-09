Battistoni: “Congratulazioni al nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, Andrea Pecorari”

loading...

NewTuscia – VITE RBO – “Congratulazioni al nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, Andrea Pecorari, che subentra al Colonnello Giosuè Colella.

I risultati ottenuti quest’anno dal Corpo, così come rappresentati dal Comandante Colella pochi mesi fa, unitamente alle riflessioni dello stesso sul significato di sicurezza e di libertà fondamentali, fra cui quella negoziale, hanno fatto intendere chiaramente l’indirizzo dato ai finanzieri per il contrasto di quelle forme di evasione in grado di minare le regole su cui si basa la leale concorrenza ed il mercato.

A lui quindi, vanno i miei più sinceri auguri per il nuovo e prestigioso incarico, mentre rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al neo comandante provinciale Pecorari”.