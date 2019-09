Riparte il Premio “Storie di Alternanza”

loading...

Aperte le iscrizioni per la sessione del secondo semestre 2019 del concorso che video-racconta le esperienze di giovani al loro primo contatto con il mondo del lavoro

NewTuscia – VITERBO – Al via la terza edizione del Premio “Storie di Alternanza”, anno scolastico 2019/2020, iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane.

L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi per le competenza trasversali e per l’orientamento, attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese ed gli Enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza. Finora a livello nazionale sono stati oltre 18mila gli studenti che hanno partecipato alle due competizioni e oltre 1.600 i video racconti presentati con una consistente partecipazione da parte degli Istituti scolastici della Tuscia, riuscendo anche a conseguire la medaglia d’oro nel corso della premiazione nazionale.

Il Premio come di consueto è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante: Licei e Istituti tecnici e professionali.

Sono ammessi a partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che:

– fanno parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;

– hanno svolto e concluso, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti, Professionisti, Impresa simulata, etc.);

– hanno realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

Due i livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalle Camere di Commercio aderenti e direttamente da Unioncamere per i territori delle Camere di commercio non aderenti, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere. Al livello nazionale si accede solo se si supera la selezione locale.

Le domande di partecipazione possono essere presentate per la Sessione II semestre 2019 (entro le ore 17 dell 21 ottobre 2019) e per la Sessione I semestre 2020 (dal 3 febbraio al 20 aprile 2020).

Sono previsti premi per il livello nazionale il cui ammontare complessivo, per ciascuna sessione temporale è pari a € 10.000,00. A livello locale ciascuna Camera di commercio aderente all’iniziativa indicherà natura e tipologia dei premi. Sono previste, inoltre, menzioni speciali, con la possibilità di una menzione dedicata a un racconto di alternanza incentrato sul settore della meccatronica da premiare attraverso uno stage extracurriculare remunerato.

Le premiazioni nazionali dei vincitori si terranno a Verona, nel mese di novembre durante la manifestazione Job&Orienta 2019, per la sessione II semestre 2019 e a Roma, nel mese di maggio, per la sessione I semestre 2020. Sono previste anche premiazioni locali gestite direttamente dalle Camere di commercio aderenti all’iniziativa.

La documentazione per la partecipazione al premio può essere scaricata dal sito www.storiedialternanza.it all’interno della sezione “Modulistica“.