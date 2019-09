Raccolti 1473 articoli per “Dona la spesa, speciale scuola”

loading...

Successo per l’iniziativa organizzata dalla Sezione soci Coop Etruria di Tarquinia, con la partecipazione delle associazioni Una primavera per Tarquinia e Tarquinia film office

NewTuscia – TARQUINIA – “Abbiamo avuto una grande dimostrazione di solidarietà”. Lo afferma l’associazione Una primavera per Tarquinia che, in collaborazione con l’associazione Tarquinia film office, ha partecipato all’iniziativa “Dona la spesa, speciale scuola”, organizzata dalla Sezione soci Coop Etruria di Tarquinia il 7 settembre, nel punto vendita della città etrusca.

“Sono stati raccolti 1473 articoli di cancelleria utili agli studenti di famiglie in stato di bisogno individuate dall’assessorato ai servizi sociali del Comune. – prosegue Una primavera per Tarquinia – I volontari hanno realizzato pacchi di materiale dedicati a ciascun utente, in base alla classe frequentata, in distribuzione già da oggi da parte dell’assessorato. I ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita di questa prima edizione, motivando gli organizzatori a rendere questo appuntamento di solidarietà una consuetudine e un supporto annuale concreto a chi vive purtroppo in condizioni di disagio”.