Mangiare con Gusto fa tappa a Terracina con il Gusto della Sostenibilità

NewTuscia – TERRACINA – Nel suggestivo scenario di Piazza Municipio nel centro storico alto di Terracina, sabato 21 e domenica 22 settembre dalle ore 17.30 si terrà per la prima volta, “Il Gusto della Sostenibilità”, un appuntamento della rassegna “Mangiare con Gusto” dedicato al cibo e ai temi della sostenibilità.

La rassegna ideata dalla giornalista Adele Di Benedetto ed organizzata dall’Almadela con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Terracina è inserita nel contesto degli appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, per promuovere l’acquisto e il consumo di prodotti a Km0 e incentivare un maggiore utilizzo della bicicletta per gli spostamenti in città. Mobilità sostenibile dunque, intesa come modalità di trasporto ma anche mobilità sostenibile intesa come riduzione delle distanze nell’acquistare i prodotti che mangiamo.

Un’iniziativa che vuole sottolineare l’importanza di attuare comportamenti sostenibili quotidianamente per una vita più salutare e rispettosa dell’ambiente.

A partire dalle 17.30 sino le 23.00 nella location dell’atrio del Municipio, sarà allestito un elegante salone enogastronomico a Km0 con la partecipazione di 30 produttori provenienti dalle zone limitrofe Terracina.

E come recita sin dalla sua nascita lo slogan della rassegna “Crea il tuo menù di prodotti tipici dal Produttore al Consumatore”. Grandi e piccini potranno mangiare prodotti tipici e gustare ricette della tradizione. Tra le tipicità Terracinesi, la mozzarella di Bufala, il Tortolo e le ciambelline al vino, il moscato di Terracina, birre artigianali e prodotti di norcineria. I produttori saranno presenti per raccontare ai visitatori le loro tipicità, far assaporare sapori genuini e acquistare prodotti direttamente dal produttore.

Durante l’evento si terranno i “Gusto Lab” laboratori e dimostrazioni dedicate al cibo. Dalla mozzatura a mano della mozzarella, alla preparazione delle ciambelle, sino ad uno show di pizza acrobatica. Ma non finisce qui. La rassegna coinvolge sempre i giovani. Presente l’Istituto A. Filosi di Terracina con gli studenti di accoglienza, sala e cucina, che durante l’evento potranno mettere in pratica quanto da loro studiato. E ancora non svegliamo nulla, ma in arrivo una bella sorpresa.

Collateralmente al salone enogastronomico sempre in Piazza Municipio Sabato 21 settembre alle ore 19.00 si terrà, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Terracina, il talk “Vivere nella sostenibilità” per approfondire temi legati alla mobilità sostenibile.

Domenica 22 settembre alle ore 9.00 “Prendi la Bici e Mangia con Gusto”. Partenza da Piazza Mazzini per una bella passeggiata con una guida che porterà gli amanti della bicicletta in un percorso tra monumenti e bellezze naturalistiche. E per tutti coloro che parteciperanno, un ticket degustazione omaggio da utilizzare all’evento enogastronomico. Per partecipare e informazioni contattare la referente Patrizia Campagna 349.1620499

L’organizzazione ringrazia l’Amministrazione Comunale ed in particolar modo l’Assessore all’Ambiente Emanuela Zappone per aver sposato l’iniziativa, tutti i produttori che credono nel progetto e le aziende partner della rassegna: Cassa Rurale dell’Agro Pontino, Conad Via Botasso e Conad Via Badino Terracina, La Fresella di Santi Cosma e Damiano, Istituto A. Filosi di Terracina, Baccini Lavanderia, Tipografia Civerchia, Meking Europe, Unione Pizzaiuoli Tradizionali e Ristoratori, T.N.T di Patrizia Campagna, Kariboo noleggio bici di Terracina, media partner Lazio Tv.

L’ingresso alla rassegna enogastronomica prevede un biglietto di 12 euro che comprende assaggi presso tutti gli espositori, 5 ticket degustazione, calice con tracolla e dà la possibilità di partecipare ai “Gusto lab”. Per i bambini fino 10 anni tutto gratuito. Per chi partecipa a “Prendi la bici e Mangia con Gusto” oltre i 5 ticket degustazione compresi nel biglietto, un TICKET OMAGGIO da ritirare direttamente in Piazza Municipio.

Per seguire l’evento http://www.facebook.com/mangiarecongusto.it –

Sito dell’organizzazione Almadela eventi e produzioni tv http://www.almadela.it

Per info, accrediti stampa e/o richieste di media partner a.dibenedetto@almadela.it mob. 331.8996659