Gilda, tenerissima cucciolotta, è in canile e aspetta una famiglia

loading...

NewTuscia – ROMA – Dopo la sterilizzazione Gilda è tornata in canile, ormai da un mese, nessuno si è interessato a lei! E’ solo una cucciolotta, dolcissima e affettuosa. Circa 9 mesi, 13 kg di peso, sana e vaccinata

Vi prego, ci aiutate a far girare il suo appello?

E’ molto affettuosa, giocherellona e dolce con tutti. Appena arrivata era stata messa con una cagnolina di poco più grande che ora è stata adottata e lei è rimasta da sola nel recinto. Passa il tempo aggrappata alla rete sperando che qualcuno si fermi a giocare con lei, o a farle almeno una carezza.

Non voglio vedere anche lei invecchiare qui. Non voglio vederla, anno dopo anno, spegnersi nell’attesa, come la povera Ambra che ha 15 anni ed è in canile da quando era una cucciola. Vorrei vederla uscire da quel cancello, vorrei vederla correre e giocare su un prato, vorrei ricevere sue foto mentre dorme in una cuccia calda. Vi pare sia volere troppo? Se ci aiutate anche voi, non credo.

Si trova in provincia di Roma ma può essere adottata anche in altre regioni del centro nord.

Per informazioni e adozione contattare cuoredicane@gmail.com tel 3936095360 (anche whatsapp).

La sua occasione dipende anche da te.