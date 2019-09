“Fantasmi” è il primo video dei Santamarya, pubblicato in anteprima esclusiva su Billboard Italia

NewTuscia – VITERBO – Esce oggi “Fantasmi”, il singolo d’esordio dei Santamarya, con la partecipazione straordinaria del M° Roberto Martinelli al sax contralto e Cesare Petulicchio alle percussioni.

I Santamarya nascono nella Tuscia Viterbese dall’incontro tra suoni vintage e pop d’avanguardia, beat internazionali e canzone d’autore, tra campagne sterminate e poesia urbana. “FANTASMI” è il brano che hanno scelto per presentarsi all’universo musicale italiano, ammiccando al dream pop ma abbracciando un funky pop dal beat irresistibile.

Il brano, prodotto da, produttore e arrangiatore, chitarrista per Motta, Marina Rei e Andrea Satta, è stato registrato e mixato daallo StraStudio di Centocelle (Roma), masterizzato al Synthesis Recording Studio e vede la partecipazione straordinaria del

I SANTAMARYA PARLANO DI “FANTASMI”:

Il brano si riferisce al “sonniloquio”, cioè alle parole che vengono pronunciate a voce alta durante il sonno. Nel testo c’è una ricerca del significato del fenomeno: il protagonista si chiede se non sia in realtà un modo per manifestare inconsciamente le proprie paure. I fantasmi, appunto, di ogni giorno.

VIDEO

Interpretato, scritto e diretto da Valerio Desirò

Direttore della fotografia – Emanuele Pasquet

Assistente operatore – Amos Maccanti

Make up artist – Chiara Randello

Costumista – Noemi Intino

Editing – Valerio Desirò

Color Correction – Patroclo Film

BRANO

Produttore Artistico – Giorgio Maria Condemi

Registrato e mixato da Giovanni Istroni allo StraStudio