Le vie della Fantasia: successo ad Orvieto. La soddisfazione del Parco dei Cimini

NewTuscia – ORVIETO – Riceviamo e pubblichiamo. Grande successo per “Le vie della Fantasia, Festival internazionale degli artisti di strada”, a cui ha partecipato il Salotto artistico del Bioresort Parco dei Cimini lo scorso fine settimana.

Dieci anni di attesa per il ritorno della manifestazione e, finalmente, intere famiglie hanno affollato il grazioso centro di Orvieto, rimanendo incantati davanti a piazzette, vie e angoli dove si svolgevano le performance degli artisti di strada. Risate, stupore e un coinvolgimento straordinario per tutti, specie i bambini che si sono fatti trascinare per due giorni dall’atmosfera riportata nella cittadina dalle associazioni “3.36 per Barbara e Matteo” e “Cantiere Orvieto” e da Radiorvietoweb.

Sotto la supervisione del direttore artistico Andrea Antoniella, in arte Mago del Lapone, che si è diviso tra i mille impegni e le richieste che diventano tantissime in una manifestazione del genere al suo ritorno dopo 10 anni, la festa è stata applaudita da tutto il pubblico.

Soddisfazione per Lorella Caporossi, artista imprenditrice, ballerina e coreografa, direttrice di “Arte e natura in movimento”, che ha presenziato nello stand del Bioresort Parco dei Cimini accogliendo e facendo amicizia con tutti gli artisti che hanno dedicato qualche attimo di show nel salotto sotto le stelle.

Tra questi Buz Uomo Uccello e Slurp il Pirata, che questa estate partì in canoa da Tarquinia e, lungo la costa, raggiunse la Spagna, donando approdo dopo approdo tanta magia. In questo fine settimana è stato Orvieto il suo porto sicuro, dove donare sorrisi e ricaricarsi di energia prima di ripartire alla volta della Francia.

“Il progetto Le vie della fantasia – commenta Lorella Caporossi – è stato un meraviglioso tuffo nell’arte, primo passo verso un festival itinerante che, speriamo a breve, toccherà città vicine e poi verso il Parco dei Cimini, che è pronto ad accogliere questa forma artistica giocosa, adattandola al tempo attuale, sia per il divertimento dei piccoli e dei grandi che per l’avvio di corsi team building, validi strumenti per un percorso motivazionale divertente e soprattutto efficace”.