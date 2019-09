Bagnoregio, gli auguri del Sindaco Profili agli alunni per l’inizio del nuovo anno scolastico

loading...

NewTuscia – BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo. “Questa settimana inizierà la scuola, ho ricoperto per 5 anni il ruolo di assessore alla Pubblica Istruzione cercando di instaurare con bambini, genitori, insegnanti, personale e dirigenza un rapporto intenso di collaborazione.

I risultati che abbiamo ottenuto sono stati molti, dalla mensa gratuita per tutti, lo scuolabus gratuito, le insegnanti di sostegno finanziate dal comune, il nuovo laboratorio di informatica, il bonus di 250€ per gli iscritti alla scuola agraria, l’efficientamento energetico della scuola primaria.

Un lungo elenco di cose che sicuramente dovranno essere ampliate e migliorate, a cominciare dai lavori di efficientemento della scuola materna di Vetriolo, per cui abbiamo preso un finanziamento di quasi 200mila euro dalla Regione Lazio. Avevo promesso un computer ed una stampante per le scuole dell’infanzia che si troveranno per l’inizio del nuovo anno, perché gli impegni vanno rispettati.

Insieme al nuovo assessore Sabrina Crosta, a cui auguro ancora buon lavoro ed alla dirigente scolastica abbiamo scritto questa lettera ai bambini, per l’inizio dell’anno scolastico.”