Acquapendente, al via un ciclo di eventi “green”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Molti gli eventi a corollario della manifestazione tutti relativi esclusivamente alla protezione ambientale. Il principale Venerdì 20 alle ore 18.00 quando presso la Biblioteca Comunale verrà presentata la Carta degli itinerari a piedi, in mountain-bike e a cavallo parte del progetto “Gerusalemme verde”.

In primo piano anche la programmazione Cooperativa Ape Regina (info 0763 730246, 0763-730065, whatsapp 388-8568841, mail coop.laperegina@gmail.com, eventi@laperegina.it. “Antipastone kermesse” Domenica 15 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 17.30 con un escursione sull’Alfina. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta di boschi secolari su un antico vulcano il geologo della Riserva Naturale Monte Rufeno Dottor Filippo Bellisario che presenterà per l’occasione anche gustose anticipazioni sulla mostra “Lunga vita a sassi e fossili” che curata assieme al Museo Naturalistico del Fiore aprirà i battenti nel 2020. Ed infine, Sabato 21 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 evento “I segreti del bosco in autunno” tra bosco del Sasseto e Museo Naturalistico del Fiore.

Spetterà questa volta alla naturalista della Riserva Naturale Monter Rufeno Dottoressa Moica Piazzai attivare tanto la parte escursionistica quanto quella laboratoriale con una prevista attività manuale di realizzazione di bombe di semi con frutti di stagione. Altre sorprese eventi corollario saranno presentati nei prossimi giorni.

GIORDANO SUGARONI