35° edizione della Scarpinata

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Da Venerdì 20 a domenica 22 settembre, si svolgerà all’interno dell’area protetta di Monte Rufeno la trentacinquesima edizione della Scarpinata.



La manifestazione nazionale di trekking e camminate nel cosiddetto “triangolo benedetto d’Italia” ai confini di Umbria e toscana valida per i concorsi IVV e piede alato Fiasp è organizzata dall’Assessorato Sport e Turismo del Comune di Acquapendente con la collaborazione della Riserva Naturale Monte Rufeno, della Pro Loco di Trevinano, Acquapendente ed Allerona e dai soci Coop Tirreno di Acquapendente.

Vernissage ad Acquapendente Venerdì 20 alle ore 16.00 con l’evento “Il sentiero dei briganti” che vedrà i partecipanti transitare a passo di trekking e nordic walking lungo un anello circolate di Km 12. Alle ore 19.30 prevista cena con prodotti tipici locali. Sabato 21 Settembre trasferimento umbro ad Allerona con l’evento “Nei boschi della selva” con escursione nei boschi della selva tramite una passeggiata di Km 12. Alle ore 13.30 pranzo all’aperto organizzato dalla Pro Loco di Allerona al termine del quale verranno donati riconoscimenti ai partecipanti. Alle ore 19.30 durante la cena in programma presso la Frazione di Trevinano verrà presentato l’evento. Domenica 22 al via la giornata clou. Previste camminate (possibilità di scegliere tra Km 10 e 23) a passo libero nei sentieri dell’area protetta. Alle ore 12.30 previsto pranzo in struttura coperta organizzato dalla Pro Loco. Molti gli eventi a corollario della manifestazione. Il principale Venerdì 20 alle ore 18.00 quando presso la Biblioteca Comunale verrà presentata la Carta degli itinerari a piedi, in mountain-bik e a cavallo parte del progetto “Gerusalemme verde”.