Svolte le manifestazioni sportive a Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Grande successo di atleti partecipanti e di pubblico spettatore per le gare del 2° memorial Alessandro Panichelli (ciclismo) e la 12^ edizione del Trofeo dei Falisci (corsa podistica) che si sono disputate a Civita Castellana il 7 e l’8 settembre.

Nella due giorni di sport gli atleti in gara in queste manifestazioni sono stati oltre 127 nel ciclismo e oltre 300 nella maratonina di km 10.

Il Comune di Civita Castellana – per voce del Sindaco Caprioli e degli dell’Assessori Angeletti (Sport) e Consoli (Turismo) – “ringraziano le Associazioni Ciclismo Civita Castellana ASD e l’Atletica Alto Lazio per aver dato lustro alla nostra città non solo per l’aspetto sportivo delle gare che agonisticamente sono state molto impegnative e tecniche, ma anche per quello ricreativo e turistico, che hanno avuto come cornice il centro storico cittadino con le sue bellezze monumentali.

Manifestazioni di questo tenore, con livelli organizzativi di così alta qualità, devono essere all’ordine del giorno nell’agenda dell’Amministrazione Comunale e devono rappresentare anche un volano per lo sviluppo economico locale”.

Inoltre i ringraziamenti da parte dell’Amministrazione Comunale sono andati anche ai Carabinieri di Civita Castellana, alla Polizia Locale, alla CRI cittadina e agli uomini della Protezione Civile, che con la loro preziosa presenza hanno garantito la sicurezza di tutti i partecipanti in questi eventi sportivi.

