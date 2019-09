Successo per il Meeting Club Panathlon Area Lazio

loading...

NewTuscia – VITERBO – Molto partecipato il tradizionale Meeting Club Panathlon Area Lazio svoltosi a Viterbo domenica 8 settembre. Il Club Panathlon di Viterbo, presieduto dal dr.Angelo Landi, è stato “padrone di casa” degli altri Clubs del Lazio.

Sono stati infatti presenti il Club di Roma con il suo Presidente dr. Giampiero Cantarini, quello di Latina presieduto dall’ing.Umberto Martone e Agro Romano con lo storico presidente dr. Italo Guido Ricagni.

Il Governatore di Area dr. Massimo Zichi ha portato il saluto del Panathlon al Sindaco di Viterbo che ha accolto i partecipanti nella Sala del Consiglio Comunale.

Occasione per tutti ammirare la Sala Regia con i suoi affreschi celebrativi della Città di Viterbo. Dopo una passeggiata per le vie del centro Storico di Viterbo ed una sosta per un rinfresco in piazza del Gesù, dove i panatleti hanno avuto l’occasione di conoscere l’arch. Raffaele Ascenzi ideatore dell’attuale ”Macchina di Santa Rosa, l’itinerario li ha portati in piazza S. Lorenzo, poi, in piazza della Morte, dove hanno preso conoscenza dell’esistenza di una Viterbo sotterranea, quindi piazza S.Carluccio e via S. Pellegrino per poi completare il tour presso il sagrato della Chiesa di Santa Rosa per osservare da vicino la Macchina di Santa Rosa.

Ha fatto da “cicerone” il v.gov. Area Lazio avv. A. Stefano Marini Balestra.

Il numeroso gruppo di partecipanti si è poi portato presso il ristorante “ La Bella Venere” sulle rive del Lago di Vico nell’ambito delle iniziative di valorizzazione promosse dal comune di Caprarola, tra le quali la recente organizzazione di un mini-torneo di pallanuoto in acque libere promosso dal Panathlon Club di Viterbo.