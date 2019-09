Narni, Università: Domani Open Day a Palazzo Sacripanti

loading...

NewTuscia NARNI – Si svolge domani, 10 settembre, a Palazzo Sacripanti in Piazza Galeotto Marzio l’Open Day del corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza e della laurea magistrale in Scienze socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale

Questo il programma

Narni, 10 settembre 2019

ore 9.30, Palazzo Sacripanti, Piazza Marzio Galeotto, 9

ore 09.30: Apertura Open Day, Saluti di benvenuto alla presenza delle Autorità, Aula Magna

– Sindaco di Narni Francesco De Rebotti

– Assessore Lorenzo Lucarelli, delega allo Sviluppo economico – Impresa culturale e agroalimentare – Università

– Franco Moriconi, Magnifico Rettore Università di Perugia

– Claudia Mazzeschi, Direttore Dipartimento FISSUF Università di Perugia

– Nicola Avenia, Direttore del Polo Scientifico-didattico di Terni

– Massimiliano Marianelli, Delegato per la didattica Università di Perugia

– Antonino Messineo, Questore di Terni

– Paolo De Biagi, Prefetto di Terni

Ore 10.50: Testimonianze di docenti ed esperti sul tema della sicurezza, Aula Magna

– Professoressa Maria Caterina Federici, Università degli Studi di Perugia, coordinatrice del corso di laurea

– Generale TuIlio del Sette, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

– Generale Massimiliano Della Gala, comandante Carabinieri della Regione Umbria.

– Generale Nicola Gelao, Direttore del Centro Militare Studi Strategici

– Generale Antonio Badalucco, già Direttore Scuola di Lingue Estere Esercito Italiano, già Comandante del 7° Reggimento NBC Cremona e della Scuola lnterforze NBC di Rieti, già Addetto per la Difesa e la DGA presso l’Ambasciata Italiana a Parigi

– Colonnello Livio Petralia, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Terni

– Andrea Margelletti, Presidente Ce.S.I. Centro Studi Internazionali

12.30: Visita guidata della sede di Palazzo Sacripanti.

Presentazione dei laboratori didattici, a illustrazione del percorso formativo e visite Aula Laboratorio di Criminologia

– Sabina Curti, Laboratorio, Laboratorio di Criminologia, Criminalistica e Investigazione

– Laura Guercio, Segretario Generale del Comitato lnterministeriale per i Diritti Umani del Ministero Affari Esteri

– Felice Ferlizzi, Presidente CESPIS

Rosita Garzi: Sicur.lav. -Officina per la sicurezza e il lavoro Farzaneh Shiasi Ara ni: Laboratorio di lingua dhari

– Uliano Conti, Michele Sorrentino, già Vice consigliere ministeriale presso Ministero dell’Interno: Laboratorio di Sociologia Visuale- Immagine, media e sicurezza

Mentre continuano le visite presso i laboratori inizieranno anche gli incontri con i laureati e con le loro esperienze professionali

Ore 13.15 – Aperitivo per gli studenti e le famiglie offerto dall’Università, nell’ambito del progetto Orientamento e tutorato-POT

Ore 14.00- Lezioni dimostrative

– Sabina Curti, docente di Criminologia e Vincent Rubio, Université Paris Ouest Nanterre La Défense “La prostituzione online: aspetti socio logici e criminologici”

– Generale Mariano Angioni, già Capo di Stato maggiore della Legione Carabinieri deii’Umbria

-Daniele Porena, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico

-Elisabetta Proietti Lilla, docente di Psicologia dei comportamenti a rischio, Aula 1

Raffaele Federici, docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Aula Magna Roberto Orazi, docente di Informatica Forense, Sala Riunioni

Fabio D’Andrea, docente di Sociologia Generale, Biblioteca Marina Dobosz, docente di Medicina Legale, Ufficio I° piano

– Presentazione degli Stage formativi degli enti in convenzione Maurizio Nicastro, già Dirigente Generale della Polizia di Stato

Ore 15.30-Test di orientamento per l’iscrizione al Corso di Laurea, Aula Magna

Ore 16.30- Coffee break con le Strutture di accoglienza

• Open Day Corso di Laurea Magistrale in Scienze socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale

Casa del Popolo, Narni

Ore 10.30 Saluti e presentazione dei partecipanti

Introduzione alle tematiche del Corso, coordina Massimiliano Minelli Ore 10.45 Devianza e controllo sociale, Sabina Curti

Ore 11.15 Conflitti, migrazioni e giustizia sociale, Alexander Koensler

Ore 11.45 Consigli e informazioni sul corso a cura di Gianni Giombolini e Michele Pennoni

Ore 12.30 Aperitivo conviviale

Ore 15.00 -Test di orientamento per l’iscrizione al Corso di di Laurea Magistrale in Scienze socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale, Casa del Popolo.