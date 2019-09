Civita Castellana, “Luca Panichelli racconta: I tesori nascosti dell’Agro Falisco”, Venerdì 13 Settembre

loading...

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Venerdi 13 settembre, in occasione delle festività patronali di Civita Castellana e della NOTTE MEDIEVALE, il blog Tesori Nascosti – Agro Falisco in collaborazione con Tuscialand Travel&Store presenta una breve conferenza dal titolo LUCA PANICHELLI RACCONTA “I TESORI DELL’AGRO FALISCO”

Necropoli falische, ponti romani, vie cave, città arroccate sul tufo, città addormentate sotto il livello del suolo…questi sono soltanto alcuni dei tanti “TESORI NASCOSTI” che si celano nei meandri più nascosti dell’AGEO FALISCO.

Il dott. Luca Panichelli, esperto conoscitore del territorio falisco e fondatore del blog Tesori Nascosti – Agro Falisco, durante questo incontro racconterà la storia e la bellezza di quei luoghi “esplorati” da lui stesso nel corso di questi anni. Ma non solo…durante l’evento saranno proiettati video ed alcune foto inerenti a queste meraviglie, con l’intento di catapultare i partecipanti in questi questi incredibili scenari.

AL TERMINE DELL’INCONTRO VERRA’ OFFERTO UN GUSTOSO APERITIVO A TUTTI I PARTECIPANTI!!!

VI ASPETTIAMO IL 13 SETTEMBRE ORE 18:00

PRESSO TUSCIALAND TRAVEL&STORE IN PIAZZA MATTEOTTI N.6 (accanto al Comune), CIVITA CASTELLANA (VT)

EVENTO GRATUTO

BIOGRAFIA

Luca Panichelli, laureato in Lettere Moderne con indirizzo in “Arte, Cultura e Turismo del Territorio”. Appassionato e studioso del territorio, “accende i riflettori” sui siti archeologici di enorme importanza dislocati nell’Agro Falisco, che molte volte, purtroppo, risultano dimenticati, in pieno stato d’abbandono e lasciati dunque ad un triste destino.

Terminato il percorso universitario ha proseguito i suoi studi sul territorio, in particolar modo l’Agro Falisco. Per affinare le tecniche di racconto, di comprensione sociale, nel 2014 ha partecipato ad un workshop organizzato dalla Banda del Racconto in collaborazione con il DISBEC, Dipartimento di Scienze di Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia, la Regione Lazio ed il comune di Civita Castellana, dal titolo “Il narratore di comunità – luoghi della memoria, viandanza, biodiversità e agricoltura: raccogliere racconti, pensare al futuro”. A seguito di questo corso, e dopo aver appreso dunque la metodologia della narrazione di comunità, ovvero restituire una memoria storica alla popolazione attraverso una serie di interviste alla popolazione stessa, nel 2016 ha deciso di unire la tecnica di narrazione appresa con gli studi intrapresi in precedenza ed il risultato è stato la creazione del blog http://www.tesorinascostiagrofalisco.wordpress.com. Attraverso esso, tramite foto,video, testimonianze storiche ed interviste legate ad un determinato luogo, quindi piccoli reportage da lui eseguiti, mette in luce siti archeologici di enorme importanza dislocati sul territorio dell’Agro Falisco.

Nel 2015 ha collaborato per l’istituzione del Monumento Naturale delle Forre di Civita Castellana, ed ora, oltre a curare il blog, svolge escursioni in collaborazione con alcune GUIDE ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI ed ASSOCIAZIONI.

Nel 2018 ha ideato e condotto un progetto per l’istituto scolastico “ISS G. Colasanti “, “CONOSCERE IL TERRITORIO PER PRESERVARLO”, con l’obbiettivo di diffondere la conoscenza di questo territorio agli studenti.

Nel 2019 ha collaborato al progetto scolastico “I TAKE CARE OF MY COUNTRY” ideato da Tuscialand Tour Operator. Sempre nello stesso hanno ho avuto la fortuna di collaborare con la RAI per la creazione di una puntata della trasmissione televisiva LINEA VERDE. Oltre ha creare un’itinerario , ho fornito i miei studi per creare i contenuti della puntata.