È boom di home delivery: dalla spesa a casa al cibo a domicilio, ogni servizio ha la sua app dedicata

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Grazie alla possibilità di ricevere qualunque cosa a domicilio, l’home delivery è sempre più quotidianità. Con esso anche le piattaforme e le app mobile con cui è possibile ricevere a casa cibo, spesa, farmaci e tanto altro.

Naturalmente, se guardiamo realtà importanti come Roma, l’offerta di servizi a domicilio è sicuramente più alta che nella provincia. Tuttavia, negli ultimi tempi, anche la provincia di Roma ha assistito alla nascita di nuove startup che offrono molteplici servizi di consegna a domicilio.

Ecco che ordinare pizza, spesa e parafarmaci a domicilio è diventato semplicissimo. Anche perché, in un mondo sempre più digitalogni servizio ha una suaapp dedicata. Spesso, si tratta di app gratuite e facilmente scaricabili dagli appostiti store Google ed Apple.

A tal proposito, suggeriamo quattroappdi sicuro interesse non solo per chi vive a Roma ma anche per chi risiede in provincia.

Farmaci a domicilio con Pharmap

Dal mese di marzo gli abitanti di Roma possono ordinare e ricevere a domicilio i propri farmacie parafarmaciattraverso l’app mobile Pharmap. Il servizio coinvolge circa 40 farmacie della capitalericoprendo in modo capillare tutta la città. Il servizio prevede anche il ritiro della ricetta dal proprio studio medico, facilitando in tutto e per tutto chi non può muoversi da casa (es. Terza Età).

Spesa a domicilio con Supermercato24

Da oggi anche la spesa si fa online. Con Supermercato24si fa tutto attraverso lo smartphone. Si sceglie il supermercato di fiducia e i prodotti da acquistare. Dopo aver selezionato i prodotti, la spesa arriva a casa nelle fasce orarie disponibili. La comodità sta nel poter fare la spesa in qualunque momento della giornata, evitare lunghe file alla cassae ricevere tutto comodamente a casasenza dover trasportare personalmente il peso delle buste. Tuttavia, il servizio è attivo solo a Roma.

Cibo a domicilio con Chickito

Quando il tempo libero a disposizione scarseggia o semplicemente quando si ha voglia di una buona cenetta senza dover mettere a soqquadro la cucina, entra in gioco l’app Chickito. Gli abitanti dei Castelli Romani possono ricevere i propri piatti preferiti direttamente a casa semplicemente ordinando da app. Il servizio di cibo a domiciliointeressa principalmente la realtà di Frascati e Monte Porzio, ma anche realtà limitrofe. Attivo principalmente a cena, il servizio Chickito offre numerosi piatti a base di pesce fresco, pollo arrosto, fritti e, naturalmente, l’immancabile pizza.

Lavanderia a Domicilio a Roma, incredibile ma vero

Per le casalinghe stressate e per chi non sa proprio cosa significhi impugnare un ferro da stiro, arriva l’appLavanderia a domicilio Roma. Lavare e stirare diventa un piacere poiché il servizio non prevede solo il ritiro del bucato, ma anche la riconsegna dei capi puliti, stirati e profumati direttamente a domicilio. Perciò, addio a camicie stropicciate o maglioni infeltriti. Da oggi, fare il bucato sarà proprio un piacere.