Acquapendente, attività edilizia difforme dai titoli abilitativi

loading...

Carabinieri Forestali, sequestrano immobile residenziale

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nei giorni scorsi i militari della Stazione CC Forestale di ACQUAPENDENTE, nell’ambito di controlli mirati al contrasto all’abusivismo edilizio, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria i proprietari di un immobile sito in Comune di Acquapendente in loc. Porticciola oltre al Direttore dei Lavori delle opere realizzate in difformità del titolo abilitativo. L’ampliamento abusivo dell’immobile ad uso residenziale è pari a mq 145.

Constatata la violazione, militari operanti della Stazione Carabinieri Forestale di Acquapendente hanno eseguito il sequestro preventivo della predetta porzione abusiva in violazione al TUE (Testo Unico sull’Edilizia), sequestro convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Le pene contestate agli indagati prevedono l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro.

La Stazione Carabinieri Forestale di Tuscania prosegue l’attività d’indagine.