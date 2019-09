loading...

NewTuscia – ISCHIA DI CASTRO – Il comune di Ischia di Castro in collaborazione con la Pro Loco ha organizzato per la giornata di oggi, sabato 7 settembre, la XXIII^ Pedalata a Castro per celebrare il Santissimo Crocefisso con preghiere e un pellegrinaggio.

L’appuramento per gli iscritti è alle ore 08.30 in Piazza dell’immacolata.