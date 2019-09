Il folklore infantile e la tradizione verbale ortana

loading...

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Si svolgerà sabato 7 settembre alle ore 17 presso la Sala Conferenze di Palazzo Roberteschi il Convegno “La tradizione orale ortana: il folklore infantile”, presentazione della ricerca dello scrittore ortano Dott. Vincenzo Cherubini, con interventi del Prof. L. Cimarra, dialettologo e Folklorista, e del Prof. E. Fuselli, ricercatore. Moderatore: dott. Stefano Stefanini, direttore Rivista Rotarianamente Distretto Rotary Italia 2080 Roma Lazio e Sardegna.

La ricerca è stata condotta nell’arco temporale di 5 anni da Vincenzo Cherubini, con la progettazione e supervisione del prof. Luigi Cimarra, attraverso la consultazione di 105 informatori, suddivisi tra il centro storico, lo Scalo e le campagne.

La metodologia utilizzata è stata quella della registrazione diretta al fine di cogliere in modo diretto i migliori aspetti dialettali.

La collaborazione rispetto agli informatori è stata condotta con la preziosissima collabotrazione dell’Universita delle Tre Età UNITRE di Orte.

Gli spartiti musicali sono in fase di trascrizione da parte della dr.ssa Tiziana Barbierato e le illustrazioni sotto forma di disegno sono di Giancarlo Ghergo.

Per valutare l’ampiezza della ricerca vanno considerate le 21 sezioni di ricerca:

Ninne nanne

I movimenti del corpo

Le parti del corpo

Indovinelli

Scioglilingua

Chiapparelli

Formule e versi appartenenti a favole

Blasoni popolari

I giorni della settimana i mesi dell’ anno

Filastrocche canti legati alla festività dell’ anno.

Orazioni

Parodie di orazioni e canti religiosi

Formule di scongiuro, incantesimi e fenomeni atmosferici

Tiritere dileggiative sui nomi di persone

Tiritere dileggiative sulle persone

Conte

Giochi di palla e corda

Canti e cantilene per accompagnare i giochi

Frasi per prendere in giro i bambini

Le frangiòttole

Le canzoni al contrario

La ricerca sul folklore infantile presenta aspetti riscontrabili a livello nazionale, pensiamo a:Oh che bel castello, gli zingari vengono da Roma, Le Ninne nanne, alcuni chiapparelli come per esempio: bella come culo de la padella.

Come anticipato nella recente intervista televisiva, ciò che caratterizza lo studio di Vincenzo Cherubini, in linea con i suoi precedenti lavori sul dialetto, è la ricerca e la registrazione di un repertorio meno conosciuto e rilevarne la diffusione sia in aree viterbesi che nel ternano.

Cacciarino per esempio ha degli aspetti che sono presenti sia a Orte centro che nel ternano.

Alcuni sono specifici di Orte tipo una canzoncina riferitomi dalle sorelle Rossi la quale veniva cantata quando i bambini tornavano a Orte dopo essere stati in colonia (per colonia si intendeva un giorno) a Villa Pinciana.

Alcune peculiarità della ricerca: Ninne Nanne della canna, Chiapparelli (Gatta fura) una parola che deriva dal latino fur furis (ladro).