AEOPC Tarquinia, diversi interventi sul litorale

NewTuscia – VITERBO – Maltempo sul litorale, i volontari AEOPC sono intervenuti per una serie di strade allagate a Tarquinia Lido a seguito della passata di maltempo. I volontari in costante controllo sul territorio per allerta meteo, si sono portati in contatto con la Sala operativa regionale e con la Polizia Locale su diverse strade allagate dalla forte ma breve pioggia che si è scatenata sul litorale.