Acquapendente, martedì la riunione del Consiglio dei Giovani

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Martedì 10 Settembre alle ore 21 si riunirà ad Acquapendente il Consiglio dei Giovani. Punto principale all’Ordine del giorno la sottoscrizione ed eventuali aggiunte-modifiche alla dichiarazione di emergenza climatica partendo dalla lettera inviata al Sindaco dal provetto ornitologo Francesco Barberini in data 15 Luglio (si può consultare ed utilizzare a vostro piacimento a pagina 2 come Allegato articolo). Altro punto all’Ordine del giorno l’approvazione e destinazione del denaro raccolto durante il “Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana”.

Di seguito la lettera di Francesco Barberini

“Ciao Sindaco, sono Francesco Barberini. La mia passione, come sai, sono gli uccelli ed il volo, anche quello antico, come quello dei pterosauri. Gli pterosauri erano rettili volanti vissuti al tempo dei dinosauri e si sono estinti con la grande estinzione di 65milioni di anni fa. Dominavano i cieli ed erano di tantissime forme e dimensioni e sono vissuti per 160 milioni di anni.

Sembravano invincibili eppure si sono estinti e questo ci deve far pensare al fatto che anche noi umani se continuiamo a non “trattare” bene la terra potremmo avere problemi molto grandi. I cambiamenti climatici stanno diventando sempre più gravi e la colpa è nostra che non stiamo facendo abbastanza per cambiare le nostre abitudini di vita. Io ho aderito al Friday for Future e nel mio quotidiano posso devo fare molto, e tutti, grandi e piccoli, si devono impegnare ! Stò girando molto con le mie conferenze sull’evoluzione dai dinosauri agli uccelli e sulla vita del pterosauri e sto conoscendo molti esperti di fama mondiale e tutti sono molto preoccupati.

Ci dobbiamo preoccupare anche noi. Io sono appassionato di uccelli e nel mio giardino cerco di aiutare anche i miei amici volatili d’inverno con delle mangiatoie, in primavera con dei nidi artificiali e d’estate con degli abbeveratoi. Per fare queste cose uso soprattutto materiale di recupero. E’ un piccolo contributo che possiamo fare tutti, anche su un balcone o finestra in Città. Ti immagini un mondo senza uccelli ? Sarebbe bruttissimo e già purtroppo molte specie si stanno estinguendo per causa nostra, come tanti altri tipi di animali. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, anche quelle alimentari, consumando in maniera sostenibile e responsabile. Il mio terzo libro diario di viaggio, parla delle Seychelles e della sua straordinaria natura. Una parte dei ricavi sarà utilizzata per progetti di protezione e salvaguardia ambientale di questo piccolo arcipelago.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha conferito l’onoreficenza di Alfiere della Repubblica italiana per meriti scientifici e divulgativi e il mio impegno, oltre a quello di far conoscere a più persone possibili gli argomenti di cui tratto, è quello di divulgare le problematiche che l’uomo sta creando al clima e quindi a egli stesso. Questo deve cambiare in fretta. Per questo Ti scrivo, chiedendoti come Comune, dichiarare l’emergenza climatica. In Italia già alcuni Comuni lo stanno facendo. Grandi come Milano e più piccoli come Acri o addirittura regioni come la Liguria. L’impegno deve essere di tutti cominciando a vivere in modo diverso e a prendere le decisioni in maniera più sostenibile.

Ti scrivo anche alcune semplici idee che potreste, come Comune, cominciare a fare dopo aver dichiarato l’emergenza climatica: a) Controllare le leggi ed i finanziamenti che già ci sono e le direttive europee; b) Copiare gli altri paesi, Città e stati più virtuosi; c) Acquisto dei futuri mezzi di trasporto del comune elettrici; d) Colonnine per la ricarica; e) Divieto della plastica usa e getta; f) Per ogni bambino che nasce un albero piantato; g) Comprare l’elettricità da chi la produce con fonti rinnovabili; h) Piste ciclabili o corsie riservate; i) Rastrelliere; l) Migliorare la raccolta differenziata. Spero che ne possiate trovare molte altre.”

GIORDANO SUGARONI