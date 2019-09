Incidente sulla supestrada a Viterbo, ferite due ragazze

loading...

NewTuscia – VITERBO – Per cause ancora da accertare questa mattina, sulla superstrada di Viterbo, all’altezza dello svincolo per Vetralla, due auto si sono scontrate ed una si è ribaltata. Due ragazze sono rimaste ferite nell’impatto: una, meno grave, è stata soccorsa sul posto dagli operatori del 118, mentre l’altra è stata trasportata al Belcolle.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale. Il tratto di superstrada interessato dall’incidente è stato parzialmente chiuso, lasciando una corsia libera per permettere il recupero delle auto.