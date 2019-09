Incendio in un appartamento a Canino, morta una donna anziana

loading...

di Serena Biancherini

NewTuscia – CANINO – I vigili del fuoco, intorno alle 13.00, allertati da una chiamata dei carabinieri sono intervenuti per sedare un incendio in un appartamento al secondo piano in via Rosati 18, a Canino.

Le fiamme sono state contenute parzialmente, ma all’arrivo della squadra di Gradoli, sopraggiunta immediatamente con 5 persone e due mezzi, l’anziana abitante della casa è stata rinvenuta morta.

Il fuoco, generato sembrerebbe da una sigaretta caduta sulla poltrona, non ha coinvolto in maniera completa le stanze, probabilmente perchè il punto d’innesco è stato proprio nel salotto dove si trovava la signora di 79 anni che purtroppo non ce l’ha fatta.

Presenti sul posto oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.