NewTuscia – ORTE – La squadra di Civita Castellana dei vigili del fuoco con cinque uomini con autopompa a serbatoio e campagnola e un mezzo fuoristrada, è intervenuta per un incendio ad Orte, intorno alle 13.30, in un appartamento sulla strada nei presso di Penna in Teverina.

L’intero vano cucina dell’appartamento al secondo piano è stato danneggiato. Ora le fiamme sono domate e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.