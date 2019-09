Concerto Simone Cristicchi, l’assessore De Carolis: “Due ore di emozioni e magia”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Strepitoso successo per il concerto di Simone Cristicchi, a piazza dei Caduti.

“Si conclude nel migliore dei modi l’estate viterbese – ha sottolineato l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis, a conclusione dell’esibizione di Cristicchi di ieri sera -. Abbiamo voluto chiudere i festeggiamenti di Santa Rosa con un concerto. Come succedeva anni fa. E Viterbo lo ha apprezzato. Grande pubblico ieri sera, per una esibizione intensa ed emozionante. Due ore di magia, aperte da Micol Arpa Rock, che stasera lancerà la serata di Miss Italia su RaiUno. Un grande Simone Cristicchi che con la sua musica, la sua voce e le parole dei suoi brani, ha letteralmente incantato un pubblico attento ed emozionato. Un grande artista per una grande serata dedicata a Viterbo e alla sua gente”.