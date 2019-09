Comunicato stampa Civiltà Italiana aderisce alla manifestazione promossa da FDL

loading...

Riceviamo e pubblichiamo

Civiltà Italiana ci sarà. Anche noi saremo in piazza con le bandiere tricolore, con il nostro orgoglio, con la nostra dignità per affermare di non essere soggetti a nessuno. Aderiamo volentieri alla manifestazione di protesta popolare indetta da Fratelli d’Italia, sempre liberi e indipendenti nel sostenere la sovranità e l’identità del nostro Paese.

L’azione deve seguire la parola, la presenza deve essere reale e concreta, così come i nostri avi diedero l’esempio con la loro vita, noi oggi siamo chiamati a fare altrettanto.

Chi sarà con noi, pochi o tanti, non vedrà tra le molte le nostre bandiere con l’angelo guerriero alzarsi al vento, con fierezza e compostezza perché è stato scelto di non innalzare i simboli di partito, ma di essere tutti uniti sotto il tricolore. Esserci pertanto è per noi un dovere che accettiamo con abnegazione per dar pubblica testimonianza che non tutto è perduto e che la volontà del popolo e degli uomini realmente liberi esiste ancora ed è sovrana.

Il nostro grido, ora e sempre sarà, Viva l’Italia!

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana