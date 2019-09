Bagnaia, il Gran Ballo ottocentesco a Villa Lante

loading...

di Simonetta Melinelli

NewTuscia – BAGNAIA – Mercoledì 4 settembre nella splendida location di Villa Lante si è svolto lo spettacolo di danze rinascimentali in costumi d’epoca a cura della Società Danze Rinascimentali il cui corso è tenuto a Viterbo presso la Scuola di Danza Balletto Lunense in via del Giglio del Maestro Salvatore Coccia.

Numeroso il pubblico accorso ad assistere allo spettacolo che ha fatto rivivere i fasti di un’epoca elegante e raffinata tra i giardini di Villa Lante e le sue logge affrescate, mostrando i passi dei balli alla moda del periodo, nonché l’uso di agendine per i balli prenotati e dei ventagli per scambiarsi messaggi velati tra i nobili del periodo, nonché il debito in società delle donne da marito per combinare matrimoni.

Musiche suggestive dei compositori dell’epoca.