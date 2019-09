Presentato in Finlandia il nuovo libro di Francesco Barberini

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nella città di Kuusamo, in Finlandia, il giovane Alfiere della Repubblica italiana Francesco Barberini, 12 anni, ha presentato il suo nuovo libro che si intitola “Kuusamo travel book, diario di viaggio di un giovane ornitologo”, il secondo numero della collana “Francesco’s birdwatching travel”, alla presenza del sindaco Jouko Manninen, del Rettore del Kuusamo-Opisko Kari Kantola, del noto fotografo naturalista Hannu Hautala e dell’editore Alessandro Troisi (Pandion Edizioni).

Il quarto libro di Francesco racconta le meraviglie della natura finlandese, in particolare della zona nord est al confine con la Russia ed ha come patrocinio l’Ambasciata di Finlandia a Roma. Francesco racconta i suoi incontri con orsi, renne e uccelli magnifici in luoghi ancora incontaminati ed è un invito a vivere la natura e a preservarla, una parte dei ricavi del libro andrà alla fondazione Saaksisaatio per la tutela del falco pescatore in Finlandia. Il libro sarà presentato a breve anche in Italia.