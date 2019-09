Il Chianti baseball vince il torneo under 15 di Montefiascone

loading...

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il Chianti Baseball si è meritatamente aggiudicato il torneo U15 di fine agosto a Montefiascone, vincendo a suon di battute la finale contro il Reggio Emilia, che ha avuto la sua rivincita conquis tando tre dei cinque premi individuali.

È stata un’importante esperienza per la squadra locale, ma il torneo ha mostrato un livello tecnico che è ancora lontano per la squadra falisca, che, pur lottando, ha subito solo sconfitte. Certamente può rappresentare una piccola soddisfazione aver combattuto alla pari con la vincitrice del torneo, il Chianti, che ha prevalso sui giallo-verdi solo per un punto, 3 a 2. Dobbiamo dire che quasi tutti i montefiasconesi hanno ancora un anno nella categoria, e che quindi nel 2020 potranno mostrarsi certamente molto più competitivi.

Va anche sottolineato che, mentre il Montefiascone ha giocato solo con i propri ragazzi, consentendo a tutti di giocare, le tre squadre invitate, come previsto dal regolamento, hanno usufruito ciascuna del prestito di tre giocatori, il Chianti dall’Arezzo, il Reggio Emilia dal Poviglio ed il Viterbo dai Lupi Roma. È ovvio che i tre prestiti hanno notevolmente rinforzato le squadre, costituendo un terzo dei nove giocatori in campo.

Dal punto di vista tecnico la squadra falisca ha avuto i suoi punti deboli nei lanciatori e anche in battuta, mentre la difesa ha retto abbastanza bene la potenza degli avversari.

I soli giallo-verdi che hanno battuto valido sono stati Akash Juwan Pedige, Matteo Boninsegna, David Marianello, Gabriele Badea e Matteo Gasparrini.

Ora l’attenzione è tutta verso i play-off per la serie A 2 della squadra maggiore (sabato 7 h 15 e domenica 8 h 10 a Montefiascone le prime due partite), mentre le giovanili si preparano per affrontare la coppa Lazio.

Premi individuali

Miglior Lanciatore Francesco Arturi Reggio Emilia

Miglior ricevitore Matteo Gabbi Reggio Emilia

Miglior interno Francisco Urena Reggio Emilia

Miglior esterno Michelangelo Bertollini Rams Viterbo

Miglior battitore e MVP Andrea Giorgeschi Chianti

I RISULTATI

Montefiascone – Rams Viterbo 4 – 12

Reggio Emilia – Montefiascone 8 – 0

Chianti – Rams Viterbo 10 – 1

Chianti – Reggio Emilia 1 – 6

Rams Viterbo – Reggio Emilia 3 – 13

Montefiascone – Chianti 2 – 3

Reggio Emilia – Rams Viterbo 13 – 0

Chianti – Montefiascone 7 – 1