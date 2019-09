Fratelli d’Italia a piazza Montecitorio per chiedere elezioni subito

loading...

NewTucia – VITERBO – Fratelli d’Italia si mobilita contro il patto per la poltrona che ha dato all’Italia un governo ancora una volta non rappresentativo della volontà popolare. Per chiedere il rispetto dei cittadini e del loro diritto di voto lunedì 9 settembre partirà dalla Tuscia un bus diretto alla grande manifestazione indetta a piazza Montecitorio per chiedere elezioni subito.

Il bus farà tappa alle 7,45 a Montefiascone presso il Campo Boario, alle 8 a Viterbo al parcheggio del Bricofer e alle 8,30 ad Orte all’hotel Tevere. L’appello è di partecipare con un tricolore per esprimere, con la bandiera nazionale, la necessità di dare la parola ai cittadini il prima possibile e permettere così il ripristino della volontà popolare. Per info 3348326480 oppure fratelliditaliaviterbo@gmail.com

Massimo Giampieri

Portavoce provinciale Fratelli d’Italia – Viterbo