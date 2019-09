“Dona la spesa per la scuola”, in campo anche “Una primavera per Tarquinia”

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Anche “Una primavera per Tarquinia” parteciperà a “Dona la spesa per la scuola”, l’iniziativa di Unicoop Tirreno per raccogliere materiale didattico a sostegno delle famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare.



Sabato 7 settembre, per tutto il giorno, nel punto vendita di Tarquinia (in via Pietro Nenni), sarà presente un banchetto dove si potranno donare i prodotti di cancelleria. A raccogliere le donazioni saranno i volontari di Una primavera per Tarquinia, dell’associazione Tarquinia film office e i soci volontari di Coop, tutti riconoscibili all’ingresso del supermercato. Ai clienti verranno consigliati i prodotti più necessari che al termine della spesa saranno raccolti dai volontari. “Abbiamo accettato immediatamente di partecipare a questa bella iniziativa benefica – affermano i volontari di Una primavera per Tarquinia -. Ci affidiamo alla generosità dei tarquiniesi. Ognuno potrà dare il suo contributo di solidarietà, in modo semplice e concreto donando quaderni, penne, colori, matite, astucci, risme di carta e quanto altro possa essere utile per gli studenti. Tutto il materiale donato sarà ridistribuito dall’ assessorato competente alle famiglie in stato di bisogno dallo stesso individuate”. L’iniziativa nel 2018 ha permesso di raccogliere a livello nazionale 325mila confezioni di materiale.