Consiglio provinciale lunedì 9 settembre: Approvazione bilancio previsione e surroga consigliere Masselli

loading...

NewTuscia – TERNI – Lo schema di bilancio di previsione sarà esaminato dal Consiglio provinciale nella seduta convocata dal presidente, Giampiero Lattanzi, per lunedì 9 settembre alle 9 e 30. Il documento finanziario sarà corredato dal Dup ed è stato già esaminato dalla commissione bilancio che lo ha approvato con i voti della maggioranza e l’astensione della minoranza. La procedura prevede l’adozione dello schema di bilancio, la successiva approvazione dell’assemblea dei sindaci del territorio provinciale convocata nello stesso giorno, sempre in sala del Consiglio, per le 10 e 30, e la successiva approvazione definitiva del Consiglio provinciale.

Altri punti all’ordine del giorno riguardano la surroga del consigliere Orlando Masselli, che ha assunto la carica di assessore al Comune di Terni, con il consigliere Sergio Armillei e l’esame del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti con applicata modifica ed integrazione di alcuni articoli, già approvato dalla commissione bilancio.