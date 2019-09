Agraria Tarquinia: presto un consiglio

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Presto un Consiglio dell’Università Agraria; l’adunanza sarà annunciata con larga probabilità dopo il 9 Settembre, in ritardo di alcuni giorni rispetto a quanto normato.

L’ordine del giorno sarà sicuramente molto ricco; come fortemente richiesto dal gruppo Forza Civica già dai primi giorni di Agosto, si dovrà parlare delle commissioni consiliari inerenti bilancio e statuto; si parlerà di Spinicci e San Giorgio; si toccherà il tema delle variazioni catastali necessarie per riportare la situazione dei fabbricati dell’Ente ad una maggiore sostenibilità (attualmente, per effetto di una manovra effettuata anni fa’, molti fabbricati sono stati accatastati ad uso abitazione, soggetti dunque alle relative tassazioni, mentre l’utilizzo oggettivo è palesemente differente).

Tema particolarmente atteso quello dei bilanci, la cui trattazione è stata richesta sia dal gruppo Forza Civica che da alcuni consiglieri di opposizione.

Un Consiglio dunque particolarmente ricco, sulla cui convocazione c’erano pressioni già da Luglio e la cui richiesta è stata ampliata e sostenuta lo scorso 12 Agosto a firma del Vice Presidente Tosoni e dei consiglieri Serafini, Cardia, Pascucci e Moioli, costituenti il gruppo Forza Civica. Si attende dunque ora la data ufficiale, mentre continuano a susseguirsi riunioni e giunte sempre nell’ottica di amministrare con dedizione e dirimere le numerose problematiche ereditate.

Alberto Tosoni, Forza Civica