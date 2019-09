“Ager 2.0”, seconda puntata del trekking narrativo

loading...

NewTuscia – VALENTANO – Avvio in grande stile per il progetto “Ager 2.0” finanziato dalla Regione Lazio e realizzato da Banda del racconto su incarico del Sistema museale del lago di Bolsena. Domenica scorsa infatti il “popolo” delle passeggiate-racconto ha voluto confermare il patto di stima sottoscritto due anni fa con Banda del racconto e Simulabo in occasione della prima edizione di Ager. Facce nuove e “fed lissimi” hanno preso parte al trekking narrativo che ha avuto come teatro il parco naturalistico archeologico di Turona. Protagonisti Pietro Tamburini e Valentina Berneschi.

Domenica 8 settembre verrà inaugurato un nuovo itinerario. Un suggestivo semi-anello intorno al lago di Mezzano, nella caldera di Latera. Protagonisti stavolta Fabio Rossi, archeologo direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese di Valentano, e l’antropologo Marco D’Aureli, direttore del Museo della terra di Latera. Appuntamento alle 9.30 presso il Museo della terra di Latera (indicazioni sul posto). A sollecitare gli interventi dei responsabili scientifici dei due musei, come sempre, il maestro di cerimonia Antonello Ricci. Sarà un’occasione inedita per riflettere su temi legati ai modi di vita delle comunità che nell’arco dei millenni si sono avvicendate intorno al lago di Mezzano. Focus puntuali verranno attivati sulla cultura materiale, tema che connette idealmente due musei di così diverso impianto disciplinare, e sul patrimonio di storie, ricordi e narrazioni tradizionali che hanno come protagonista il lago.

Al termine del trekking narrativo (intorno alle 12,30) chi lo desiderasse potrà proseguire nell’itinerario intorno al lago di Mezzano accompagnato dai direttori dei due musei. (Gradita, per questa variante dell’offerta, la prenotazione.) Gli altri potranno invece far ritorno alle macchine avvalendosi del servizio navetta predisposto per l’occasione.

Ager 2.0″ è un progetto finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 26/2009 riguardante la Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio.

Si raccomandano calzature comode. Il trekking si svolgerà prevalentemente su strada bianca battuta. Partecipazione gratuita – Info: 3913103629

La terza puntata delle passeggiate di “AGER 2.0” è fissata per domenica 15 settembre, tra Lubriano (Mirko Pacioni direttore del locale museo) e Civita di Bagnoregio. Special guest: Paolo Andreani, direttore dell’Acquario di Bolsena.