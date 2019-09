Vittorio Sgarbi: “Offro la città di Sutri a Caffeina per le iniziative di Natale”

loading...

NewTuscia – SUTRI – "Offro la città di Sutri a Caffeina per le iniziative di Natale", così dichiara il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, nella direzione di un potenziamento dell'offerta turistica dell'Antichissima Città. "Sutri ha un meraviglioso presepe vivente, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori e che è perfettamente consentaneo alle iniziative di Caffeina. Mettiamo a disposizione le mostre "Da Tiziano a Bacon. Dialoghi a Sutri" che si chiudono proprio al termine delle festività natalizie, il 12 gennaio. Sutri deve essere una tappa irrinunciabile per chiunque vive o viene in visita nella Tuscia".

Prosegue Sgarbi: “Ove la città di Viterbo risponda positivamente, ritengo che si possa allargare lo spazio d’azione di Caffeina per il periodo natalizio, non solo a Sutri ma anche a Bagnoregio, nella Tuscia, in quello che sarà un percorso spontaneo di crescita condivisa”

Comune di Sutri