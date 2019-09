Una finestra su Gloria.

loading...

Viterbo – NEWTUSCIA – Alle 20.00 le aule di Palazzo dei Priori sono già gremite di ospiti. A poco a poco stiamo assistendo all’arrivare di personaggi importanti a livello locale e nazionale. I sindaci dei comuni di Civita di Bagnoregio e Bassano in Teverina. Maurizio Gasparri e Renata Polverini. Si vocifera la presenza di Virginia Raggi, sindaco di Roma. Nell’ufficio del sindaco gli operatori di Tv 2000 hanno allestito uno studio temporaneo per intervistare gli ospiti.Pronto nel cortile del palazzo comunale un rinfresco per il passaggio della macchina. Passata la prima mezz’ora la sicurezza si fa sempre più serrata. Poco manca all’inizio del trasporto, quando a Palazzo dei Priori come in Prefettura si dà il via ad un rinfresco dall’aria signorile. Servizio impeccabile arricchito da una location alquanto atipica per quanto bella. Addentrandoci tra le sale della Prefettura riusciamo a scovare Stash Balthus, figlio del famoso pittore e principe del rock. Riuscito a passare quasi inosservato, Stanislaus non socializza molto. Cala il sole, termina la benedizione dei Facchini da parte del Vescovo Fumagalli e può finalmente il tanto atteso momento giungere a compimento. Mesi di preparazione e ora tutti attendiamo quelle frasi tanto ricorrenti nella nostra mente. Le finestre dei Palazzi di Piazza del Plebiscito sono ricolme, quasi si è creata una fila per vedere l’arrivo di Gloria. Il Senatore Francesco Battistoni non sfugge ai nostri microfoni e dichiara che la festa di Santa Rosa è prima di tutto dei facchini, sottolineando quanto il nostro territorio sia ricolmo di cultura e opportunità turistiche non sempre ben sfruttate. Gloria è ferma a Piazza Fontana Grande, si inizia a sentire la sua vicinanza. Persino l’ambasciatore in Italia per il Costa Rica, Ronald Flores Vega, non vede l’ora di poter assistere a questo spettacolo. “Nel mio paese c’è qualcosa di simile, ma non paragonabile: né per dimensioni, né per bellezza”. Ci siamo. Si sente il profumo di gioia. Gloria si sta avvicinando. “Le finestre non bastano per ammirare la Macchina di Santa Rosa” dice un Capitano di Vascello ad un suo sottoposto. Tutti corrono in strada, abbandonando i tanto graditi affacci. Finalmente è arrivata in Piazza del Plebiscito. Il consigliere regionale Enrico Panunzi e perfino Claudio Lotito cercano di avvicinarsi il più possibile alla macchina e ai facchini. Tempo di un saluto al Vescovo che si è svolta la ormai centenaria cerimonia della consegna dei confetti da parte delle autorità ai capo facchini e si è subito pronti a ripartire. Anche se quest’anno la città di Viterbo ha veduto meno spalti, vivere Santa Rosa dai Palazzi di Piazza del Plebiscito è senza eguali.

Matteo Menicacci