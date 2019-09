Successo per la terza edizione del Goodbye Summer Holi

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Ancora un grandissimo successo firmato SottoSuonoEventGroup nella terza edizione del goodbye summer holi.

In migliaia hanno partecipato a questo fantastico evento, tra musica e colori, grandi effetti speciali e una super animazione.

Una domenica 11 Agosto da ricordare, con decine di artisti ad esibirsi sul palco, intrattenendo un fantastico pubblico dal pomeriggio fino a tarda notte.

Non è bastato il blackout che ha colpito Tarquinia Lido in serata a “rovinare la festa”. I ragazzi di sottosuonoeventgroup, con la consueta professionalità e tenacia, riescono a superare l’ostacolo grazie all uso di un gruppo eletrogeno. E con il Lido completamente al buio in ogni sua attività e in tutti gli eventi, SottoSuono è invece riuscita con ogni mezzo a garantire divertimento e intrattenimento ai propri fan.

Anche per questo sottosuono ringrazia tutto lo staff, i tecnici, e chiunque abbia contribuito col lavoro alla realizzazione di un evento memorabile. Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli sponsor e al supporto sempre puntuale del Comune di Tarquinia. E infine, l ultimo, enorme grazie va a tutti i partecipanti per la fiducia, la passione e il coinvolgimento che in ogni occasione sanno trasmettere.