Oltre lo sport: il Carosello del San Raffaele Viterbo torna al Longines Global Champions Tour

NewTuscia – VITERBO – E’ prevista domani alle 19.00 un’anteprima del Carosello del San Raffaele Viterbo, nel corso della serata inaugurale della tappa romana del Longines Global Champions Tour 2019, competizione internazionale che porta a Roma i top riders di tutto il mondo.

Anche quest’anno lo Stadio dei Marmi di Roma avrà tra i protagonisti d’eccezione il gruppo di ragazzi normodotati e con disabilità che compongono la squadra del Carosello del San Raffaele Viterbo, che rinnoverà, in occasione della competizione equestre mondiale, la magia dello sport che “va oltre” e travalica le diversità.

I ragazzi del Centro di riabilitazione equestre si esibiranno domani e sabato 7 settembre alle ore 19.00 (dopo il carosello dei Lancieri di Montebello). Ancora una volta uniti in un suggestivo e significativo spettacolo che si fa testimone del ruolo sociale del cavallo e dell’equitazione e che consacra ogni anno l’importanza della riabilitazione equestre. Un team che si conferma fiore all’occhiello della struttura viterbese del Gruppo San Raffaele Spa e che regalerà al pubblico un momento particolare per la competizione ippica mondiale, che vedrà in campo una squadra perfettamente sincronizzata nella realizzazione delle figure che compongono lo spettacolo, in sella ai biondi Haflinger, cavalli che si sono dimostrati particolarmente adatti ai percorsi riabilitativi.

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE – San Raffaele Viterbo

La struttura

Il San Raffaele Viterbo è un casa di cura del Gruppo San Raffaele accreditata con il Servizio Sanitario Regionale e specializzata in interventi riabilitativi diretti al recupero funzionale e sociale di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa. Sorta per dare assistenza secondo l’ex art. 26 della Legge n. 833 del 23.12.1978 si è nel tempo sempre più specializzata nel vasto campo della riabilitazione, migliorando la qualità e la quantità delle prestazioni.

La struttura sanitaria è circondata da venti ettari di uliveto. La sua collocazione, dunque, permette molte attività all’aperto tra le quali quelle con animali di grossa taglia come cavalli e asini. Una parte del parco che circonda la Casa di cura è dedicata al Centro di riabilitazione equestre.

Equipe interdisciplinare

Coinvolge tutti gli operatori, ognuno per le proprie competenze, (medici specialisti, psicologi, terapisti della riabilitazione, tecnici equestri in R.E., veterinari) che lavorano con il paziente mettendo al centro il paziente stesso, per il quale viene definito un progetto terapeutico individuale.

Gli obiettivi: autonomia personale e integrazione sociale

Il raggiungimento di un buon livello nell’autonomia personale e sociale e nelle competenze tecniche specifiche consente l’integrazione.

Il moderno concetto di abilitazione e ri-abilitazione ha come fondamento l’idea che ogni persona, compatibilmente con i suoi limiti iniziali, possa e debba raggiungere il massimo dell’autonomia possibile nell’ambito personale, socio-integrativo e socio-adattivo. Questa attività educativa, al pari di ogni altra, oltre a sollecitare delle abilità specifiche, è cornice e contenitore dello stesso messaggio riabilitativo: acquisire la capacità del rispetto di regole e tempi del vivere in comunità, della comprensione e comunicazione, della tolleranza alla frustrazione, del confrontarsi con i propri limiti.

Aree di intervento

o Autonomia

o Motricità

o Neuro psicologica

o Affettivo-relazionale: livello di autostima, tolleranza alla frustrazione, tono dell’umore, motivazione, rapporto con gli adulti, rapporto con i coetanei, rapporto con il cavallo, adattamento alle regole, stile relazionale, ovvero migliorare il livello di autostima, la capacità di tollerare la frustrazione durante il compito, lo stato dell’umore e la motivazione all’attività. Essere in grado di relazionarsi in modo socialmente condiviso con l’istruttore, con i pari, con il cavallo. Adattarsi alle regole dell’ambiente.

o Cognitiva: abilità di ideazione e programmazione di sequenze, abilità di esecuzione sistematica delle sequenze, abilità di verifica e controllo, capacità di risoluzione dei problemi, schema corporeo del cavallo,ovvero programmare il proprio lavoro in campo, eseguire le figure richieste, verificare la propria prestazione, risolvere i problemi nella gestione del cavallo, riconoscere ed indicare le parti anatomiche del cavallo.

o Comunicazione